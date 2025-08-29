Стало известно, кто богаче – Дмитрий Дибров или Роман Товстик

29 августа 2025, 15:41

«Звездач»: Роман Товстик владеет четырьмя бизнесами и богаче Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стало известно о заработках телеведущего Дмитрия Диброва и предпринимателя Романа Товстика. Кто из них богаче, выяснил телеграм-канал «Звездач».