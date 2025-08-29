Стало известно, кто богаче – Дмитрий Дибров или Роман Товстик
Стало известно о заработках телеведущего Дмитрия Диброва и предпринимателя Романа Товстика. Кто из них богаче, выяснил телеграм-канал «Звездач».
У Товстика четыре действующих бизнеса. Основной доход ему приносит ООО «НЛ Континент», занимающееся производством пищевых продуктов. Его прибыль составляет 1,7 млрд рублей при выручке в 14 млрд. Другие предприятия — «ФЗП», «Меридиан» и «НЛ Континент Санкт-Петербург» — приносят от 1,9 до 33 млн рублей доходов. При этом миллиардер не имеет проблем с налоговой.
У Диброва нет ни одного действующего бизнеса. С журналистом связана лишь организация по управлению жильем в поселке Одинцовского района, которая не предоставляет финансовую отчетность около шести лет.
Напомним, Дмитрий Дибров и его жена Полина решили развестись после 16 лет брака. Причиной стала измена женщины с другом семьи Романом Товстиком.
Читайте также: