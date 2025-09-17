Глава ФПБК Бородин призвал убрать с маркетплейсов товары с изображением Пугачёвой

17 сентября 2025, 14:31

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой убрать с российских маркетплейсов товары с изображением певицы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.





По мнению чиновника, артистка не заслуживает внимания из-за множества «глупостей», в том числе высказываний, которые, по его словам, подпадают под уголовные статьи.



Бородин сообщил, что ФПБК направит официальное обращение в прокуратуру для проведения проверки по высказываниям певицы, а также напрямую обратится к маркетплейсам с требованием убрать соответствующую продукцию.





«Должна быть патриотическая, принципиальная позиция всей страны в этом вопросе. И я думаю, общество нас поддержит. Мы подавали петицию о лишении Пугачёвой звания народной артистки, и её подписали уже тысячи граждан», – подчеркнул глава проекта.