Глава ФПБК Бородин: Сергей Шнуров отказался помогать участникам СВО

27 августа 2025, 12:30

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово помочь участникам СВО. Об этом заявил Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.





В своем telegram-канале политик предложил отменить все концерты группы до завершения спецоперации на Украине. По словам Бородина, эпатажное поведение на сцене для Шнурова важнее реального участия в жизни страны.





«Его "голые вечеринки" на сцене затмевают многие скандальные мероприятия, но что он несет в массы? Какую культуру он пропагандирует в нашей стране, особенно в контексте Специальной Военной Операции?», — пишет Бородин.