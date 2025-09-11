11 сентября 2025, 22:00

Бородин: Ходорковский* оплатил Пугачёвой антироссийскую повестку

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что бизнесмен Михаил Ходорковский* организовал и оплатил интервью певицы Аллы Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой*.





В беседе с «NEWS.ru» Бородин заявил, что располагает сведениями о финансовой поддержке Ходорковского*. По его словам, бизнесмен также оплатил аренду виллы для съёмок. Глава ФПБК заявил, что у него есть доказательства того, что Пугачёва продвигает повестку западных кураторов.



При этом Бородин отметил, что не понимает претензий певицы к России.

«Пугачёвой за её слова, даже когда она просила, не дали статус иноагента. Уголовное дело против неё здесь не завели, она может спокойно возвращаться в Россию. И её никто не тронет. Так чем же её обидела Родина?» — задаётся вопросом глава ФПБК.