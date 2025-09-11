«Натусик, сними с меня»: Лолита сделала неожиданный презент Королёвой

11 сентября 2025, 19:50

Лолита преподнесла Королёвой в дар украшение с двуглавым орлом

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская сняла с себя серьги и подарила их коллеге Наташе Королёвой. На украшении был изображен двуглавый орёл. Подробности сообщает издание «Абзац».





Во время открытия выставки дизайна Лолита обратилась к Королёвой с неожиданной просьбой.

«Натусик, сними с меня. Я сразу тебе их передам», — сказала певица и указала на серьги.

«Вот это широкая русская душа. И пусть она будет во всём», — добавила она.