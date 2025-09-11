«Натусик, сними с меня»: Лолита сделала неожиданный презент Королёвой
Певица Лолита Милявская сняла с себя серьги и подарила их коллеге Наташе Королёвой. На украшении был изображен двуглавый орёл. Подробности сообщает издание «Абзац».
Во время открытия выставки дизайна Лолита обратилась к Королёвой с неожиданной просьбой.
«Натусик, сними с меня. Я сразу тебе их передам», — сказала певица и указала на серьги.Артистка заявила, что такой поступок — «по-русски»: снять украшение и подарить, если оно понравилось другой женщине.
«Вот это широкая русская душа. И пусть она будет во всём», — добавила она.Лолита также призвала российских производителей «не заводить русскую идею в тупик». Следует отметить, что Королёва высоко оценила подарок, однако свои серьги в ответ она не подарила.
Ранее стало известно, что Лолита Милявская задолжала ФНС более 200 тысяч рублей.