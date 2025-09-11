«Скрывает шрамы причёской»: Хирург раскрыл, сколько подтяжек сделала Пугачёва

11 сентября 2025, 19:03

Пластический хирург Андриевский предположил, какие процедуры сделала Пугачёва

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой»)

Пластический хирург Андрей Андриевский в разговоре с Life.ru прокомментировал внешность Аллы Пугачёвой. Певица впервые дала интервью после отъезда из России.





Андриевский отметил, что, судя по последним кадрам, Пугачёва, вероятно, прошла целый комплекс процедур. Он предположил, что певица сделала круговую подтяжку лица и инъекции в зону подбородка.

«В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными», — пояснил специалист.

