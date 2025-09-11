«Скрывает шрамы причёской»: Хирург раскрыл, сколько подтяжек сделала Пугачёва
Пластический хирург Андрей Андриевский в разговоре с Life.ru прокомментировал внешность Аллы Пугачёвой. Певица впервые дала интервью после отъезда из России.
Андриевский отметил, что, судя по последним кадрам, Пугачёва, вероятно, прошла целый комплекс процедур. Он предположил, что певица сделала круговую подтяжку лица и инъекции в зону подбородка.
«В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными», — пояснил специалист.Андриевский отметил, что часть шрамов певица, возможно, скрывает причёской. Он добавил, что заметные изменения не всегда указывают на ошибку хирурга, а часто связаны с возрастными особенностями кожи. Менее радикальные методы, по его мнению, могли бы дать более гармоничный результат.