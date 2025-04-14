Глава российского региона наградил авторов песни, возглавившей топ Apple Music на Украине

Фото: Telegram @ayyolamusic
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении почётных званий участникам этномузыкальной группы Ay Yola. Об этом он сообщил в ходе совещания правительства республики.
Музыкант Ринат Рамазанов получил звание народного артиста республики Башкортостан, а вокалистка коллектива Адель Шайхитдинова и её отец, саун-продюсер Руслан Шайхитдинов, стали заслуженными артистами республики.
Хабиров выразил благодарность музыкантам за внесение вклада в развитие культуры Башкирии.
Напомним, что ранее трек российской группы Ay Yola возглавил топ сервиса Apple Music на Украине. Коллектив занял первое место, опередив Monatik и «Бумбокс».
Также в начале апреля композиция вошла в топ-5 самых популярных треков в Shazam, опередив хит Леди Гаги Abracadabra.
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Хабиров выразил благодарность музыкантам за внесение вклада в развитие культуры Башкирии.
Напомним, что ранее трек российской группы Ay Yola возглавил топ сервиса Apple Music на Украине. Коллектив занял первое место, опередив Monatik и «Бумбокс».
Также в начале апреля композиция вошла в топ-5 самых популярных треков в Shazam, опередив хит Леди Гаги Abracadabra.
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Анастасия Чинкова