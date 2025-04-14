Сотрудники «Сто к одному» вырезали бывшего ведущего Александра Гуревича из ролика к 30-летию шоу

Александр Гуревич (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сотрудники шоу «Сто к одному» вырезали экс-ведущего Александра Гуревича из ролика, посвящённого 30-летию программы. Об этом пишет издание «Утро.ру».
Отмечается, что в минувшие выходные на телеканале Россия-1 вышли новые выпуски, а нынешний ведущий Александр Акопов отметил, что в этот раз программа начинается нестандартно. Он напомнил зрителям, сколько лет выходит программа.
Напомним, что свой уход из программы Александр Гуревич объяснил тем, что не намерен шутить и веселиться на фоне происходящих событий. После этого выпуски с его участием были удалены с сайта телеканала и из соцсетей.
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«Наша программа совсем молодая, ей в этом году исполнилось 30 лет. По просьбам наших зрителей и просьбам, не будет скрывать, команды нашей программы, мы покажем вам большой ролик, который поможет вспомнить лучшие моменты этих 30 лет», – сказал ведущий.После на экране появились отрывки, на которых отсутствовал предыдущий ведущий Гуревич, который вёл программу более 20 лет, с 1995 года. Отмечается, что это было связано с его политической позицией.
Напомним, что свой уход из программы Александр Гуревич объяснил тем, что не намерен шутить и веселиться на фоне происходящих событий. После этого выпуски с его участием были удалены с сайта телеканала и из соцсетей.
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Анастасия Чинкова