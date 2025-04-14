Ольга Бузова заявила, что планирует назвать сына в честь известного рэпера

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова пообещала назвать сына в честь рэпера Гуфа. Об этом певица заявила в эфире шоу «Сокровища императора», которое она ведёт вместе с Михаилом Галустяном.
В последнем выпуске командам необходимо было из рогатки разбить мишени, внутри которых находился рис. Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) и его сестра не справились с задачей и остались в числе последних. Бузова решила подбодрить музыканта необычным способом. Она отметила, что Алексей – это её любимое имя, которым она хочет назвать будущего сына.
Но при этом Ольга пригрозила: если артист не сможет пройти в следующий тур, то она может изменить своё решение.
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Но при этом Ольга пригрозила: если артист не сможет пройти в следующий тур, то она может изменить своё решение.
«Лёш, а ты знаешь, что Алексей – моё любимое имя. Серьёзно. Моего сына будут звать Лёша. Если ты не попадешь, я задумаюсь…», – заявила ведущая.Признание Бузовой немного взволновало Гуфа, но подействовало как надо – после него он начал попадать прямо в цель.
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Анастасия Чинкова