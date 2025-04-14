Проиграла сопернице: личная жизнь и карьера Виктории Гиссен из шоу «Три аккорда»

Виктория (Фото: Instagram*/gissen_victoria)
Виктория известна в творческих кругах: она работает в созданном ею творческом арт-коллективе «Мейделех» и выступает сольно. В 2023 году приняла участие в музыкальном шоу «Голос». Подробнее о детстве и карьере в материале «Радио 1».
Кто такая Виктория Гиссен: биография певицы и актрисы
Виктория родилась 23 июня 1989 года в Москве. Отец заслуженный сценограф, работавший с множеством звезд. Мать работала в этой же сфере. Творческая семья подтолкнула девочку к выбору дальнейшего пути. После школы девушка выбрала факультет эстрады в РАТИ-ГИТИС, где ее наставником стал народный артист России Валерий Гаркалин.
Актерская и музыкальная карьера
Уже спустя год после вуза девушка формирует театрально-музыкальный проект «Мэйдэлэх». В составе были виртуозы, играющие на контрабасе, баяне, гитаре, кларнете и ударных, и три вокалистки. Название переводится с идиша как «Девочки». Фишкой коллектива стала театральность. Каждая песня — мини-спектакль. И звучали они на нескольких языках: иврите, армянском, идише, японском, грузинском, итальянском, финском, английском, а также на языке коми.
Гиссен выступала вместе с другими ансамблями. В 2020 году она объединились с оркестром Klezmasters, с которым исполняла трогательные и хулиганские песни о любви. Весной 2022-го года певица гастролировала с итальянской программой, музыка была в исполнении коллектива Shalom Brother's Band.
Певица, помимо собственных проектов, выступала в Театре наций, где режиссер Никита Гриншпун утвердил ее участие в спектакле «Женихи», выступала на сцене театра «Русская песня» в мюзикле «Однажды в Одессе». В ноябре 2024-го артистка впервые дала сольный концерт в бардовском клубе «Гнездо глухаря».
«Бегала с температурой и большой слабостью»: Натан поддержал Ирину Дубцову на новом шоу
Участие в шоу «Голос»
В 2023 девушка приняла участие в вокально-музыкальном проекте «Голос» на Первом канале. Так она хотела заявить о себе, показать более широкой аудитории. 11-й сезон вышел в эфир 3 марта. Судьями выступали: фронтмен коллектива Therr Maitz Антон Беляев, Полина Гагарина, музыкант и композитор Владимир Пресняков и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.
На первых прослушиваниях Виктория выступила с песней Аиды Ведищевой «Все равно ты будешь мой», исполнив ее с группой «Шалман-бэнд». Пройдя это испытание, певица выбрала команду Басты. На этапе дуэлей Гиссен проиграла сопернице.
Виктория Гиссен в «Трех аккордах»
В январе 2025-го года в эфир вышел 9 сезон музыкального шоу «Три аккорда». Звезды исполняют песни городской романтики и из блатного репертуара. Жюри остается неизменным: Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский.
Кадр из шоу «Три аккорда»
В первом выступлении Виктория исполнила песню «Что мы наделали» Елены Ваенги, забрала высшую оценку. В специальной новогодней праздничной программе «Три аккорда» исполнительнице выпала честь исполнить вместе с Александром Розенбаумом его знаменитую хулиганскую композицию «Фраер».
Личная жизнь Виктории Гиссен
Виктория (Фото: Instagram*/gissen_victoria)
Виктория состоит в отношениях с архитектором Дмитрием Барьюдиным, воспитывает дочек: старшая родилась в 2011-м году, а младшая еще через два года. Виктория активно пользуется социальными сетями, рассказывая подписчикам о своей жизни.
Читайте также:
Певец Александр Серов не приехал на свадьбу дочери от Надежды Тилер
«Плевать с высокой колокольни!»: Лера Кудрявцева ответила хейтерам после признаний о проблемах с мужем
«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова