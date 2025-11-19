«Люди могут впитать»: глава «Зова народа» предложил запретить Глюкозе выступления до рехаба

19 ноября 2025, 21:23

Сергей Зайцев призвал Глюкозу пройти реабилитацию перед возвращением на сцену

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев выступил с инициативой временно приостановить концертную деятельность певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, до прохождения реабилитации. Об этом активист сообщил в интервью порталу «Абзац».





По мнению Зайцева, организаторы концертов должны требовать от артистов появления на сцене в «приличном виде», без демонстрации поведения, которое может быть воспринято как пропаганда наркотиков.





«Показывая наркотическое опьянение, она создаёт определённый образ, который люди могут впитать. Она должна добровольно пойти в рехаб. И только после подтверждения трезвости ей можно возвращать работу», — отметил глава «Зова народа».