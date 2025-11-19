Певица Слава раскрыла ещё одну причину расставания с мужем
Певица Слава объяснила разрыв с Данилицким отсутствием поддержки с его стороны
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) назвала причину расставания с Анатолием Данилицким. Её слова приводит mk.ru.
Артистка отметила, что в последние несколько лет Данилицкий не поддерживал её ни морально, ни финансово. Она добавила, что муж видел её трудности, но не предпринимал никаких действий.
«Я проходила много операций, ломала плечи, руки, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций ещё и на ухо. Были такие тяжёлые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть. Я раньше о таких вещах не говорила, теперь я буду говорить об этом», — заявила певица.Анастасия Сланевская и Анатолий Данилицкий прекратили отношения в мае 2025 года. Пара была вместе с 2002 года, но официально не оформляла брак. Ранее певица заявляла, что причиной разрыва стали измены гражданского мужа.