Певица Слава раскрыла ещё одну причину расставания с мужем

19 ноября 2025, 20:33

Певица Слава объяснила разрыв с Данилицким отсутствием поддержки с его стороны

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) назвала причину расставания с Анатолием Данилицким. Её слова приводит mk.ru.





Артистка отметила, что в последние несколько лет Данилицкий не поддерживал её ни морально, ни финансово. Она добавила, что муж видел её трудности, но не предпринимал никаких действий.

«Я проходила много операций, ломала плечи, руки, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций ещё и на ухо. Были такие тяжёлые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть. Я раньше о таких вещах не говорила, теперь я буду говорить об этом», — заявила певица.