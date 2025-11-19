«Никогда не поздно»: Ксения Бородина высказалась о материнстве после 40 лет

19 ноября 2025, 20:37

Ксения Бородина рассказала, почему рожать после 40 лет — полезно для ребёнка

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина подняла актуальную тему родов в зрелом возрасте.





В соцсетях она поделилась мыслями о плюсах материнства после 40 и о том, как изменилось её отношение к воспитанию детей с возрастом.



Бородина подчеркнула, что рожать никогда не поздно, если это не несёт угрозы здоровью мамы и ребёнка. При этом телеведущая отметила, что зрелое материнство даёт возможность более осознанно подходить к воспитанию и уделять ребёнку больше времени.





«Считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша. А самое главное в материнстве после сорока, на мой взгляд, это возможность нормально уделять время воспитанию ребёнка», — заявила она.