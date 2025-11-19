«Никогда не поздно»: Ксения Бородина высказалась о материнстве после 40 лет
Ксения Бородина рассказала, почему рожать после 40 лет — полезно для ребёнка
Телеведущая и блогер Ксения Бородина подняла актуальную тему родов в зрелом возрасте.
В соцсетях она поделилась мыслями о плюсах материнства после 40 и о том, как изменилось её отношение к воспитанию детей с возрастом.
Бородина подчеркнула, что рожать никогда не поздно, если это не несёт угрозы здоровью мамы и ребёнка. При этом телеведущая отметила, что зрелое материнство даёт возможность более осознанно подходить к воспитанию и уделять ребёнку больше времени.
«Считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша. А самое главное в материнстве после сорока, на мой взгляд, это возможность нормально уделять время воспитанию ребёнка», — заявила она.Ранее из-за высокой занятости Ксения иногда винила себя за нехватку времени для дочерей, однако с возрастом её подход к жизни изменился, пропали чувства вины, тревога и гонки за реализацией.
Телеведущая также поделилась, что рассматривает возможность беременности. По её словам, сейчас она сможет быть «более осознанной мамой».