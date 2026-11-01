«Главное — аккуратно»: T-Killah объяснил, можно ли указывать партнёру на недостатки

01 ноября 2026, 12:33

T-Killah высказался о критике внешности жены Дмитрия Тарасова

T-Killah с женой (Фото: Instagram* / @t_killah)

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) прокомментировал в своём блоге обсуждения вокруг высказываний футболиста Дмитрия Тарасова о внешности супруги. Поводом для дискуссии стала тема так называемого «апельсинчика» на бёдрах, которая в последние дни активно обсуждается в социальных сетях.