«Главное — аккуратно»: T-Killah объяснил, можно ли указывать партнёру на недостатки
Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) прокомментировал в своём блоге обсуждения вокруг высказываний футболиста Дмитрия Тарасова о внешности супруги. Поводом для дискуссии стала тема так называемого «апельсинчика» на бёдрах, которая в последние дни активно обсуждается в социальных сетях.
Александр поделился своим взглядом на то, допустимо ли говорить любимому человеку о недостатках во внешности. По мнению артиста, партнёры вполне могут обсуждать подобные моменты, если что-то их беспокоит. Однако делать это необходимо деликатно, чтобы не задеть чувства близкого человека.
Супруга рэпера Мария также высказалась на эту тему и поддержала мысль о том, что партнёры могут мотивировать друг друга. При этом женщина отметила, что за десять лет совместной жизни они с Александром ни разу не позволяли себе указывать друг другу на внешние недостатки.
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