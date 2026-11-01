«Ты, наверное, уже устал целоваться?»: Дженнифер Лоуренс смутила Брэдли Купера на съёмках
Дженнифер Лоуренс вспомнила неловкий момент после поцелуя с Брэдли Купером
Дженнифер Лоуренс рассказала о неловком эпизоде, который произошёл с Брэдли Купером после съёмок сцены поцелуя в фильме «Мой парень — псих». В подкасте «Call Her Daddy» актриса вспомнила, как после завершения дубля решила пошутить над коллегой, но его реакция оказалась неожиданной.
Лоуренс призналась, что после сцены спросила Купера: «Ты, наверное, уже устал целоваться?» Актриса рассчитывала, что партнёр поддержит шутку, однако ему комментарий не понравился. Из-за этого Дженнифер почувствовала себя неловко. Впрочем, позднее актёр всё же рассмеялся.
«Это был один из тех моментов, когда ты говоришь: "Ну да?", а собеседник отвечает: "А…"», — описала ситуацию Лоуренс.Несмотря на этот эпизод, экранная химия актёров получила признание зрителей. В 2013 году Лоуренс и Купер стали обладателями премии MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй» за сцену из фильма. Кроме того, каждый из них получил награду в своей актёрской категории: Купер — за лучшую мужскую роль, а Лоуренс — за лучшую женскую.