«Ты, наверное, уже устал целоваться?»: Дженнифер Лоуренс смутила Брэдли Купера на съёмках

01 ноября 2026, 11:26

Дженнифер Лоуренс вспомнила неловкий момент после поцелуя с Брэдли Купером

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из фильма «Без обид»)

Дженнифер Лоуренс рассказала о неловком эпизоде, который произошёл с Брэдли Купером после съёмок сцены поцелуя в фильме «Мой парень — псих». В подкасте «Call Her Daddy» актриса вспомнила, как после завершения дубля решила пошутить над коллегой, но его реакция оказалась неожиданной.





Лоуренс призналась, что после сцены спросила Купера: «Ты, наверное, уже устал целоваться?» Актриса рассчитывала, что партнёр поддержит шутку, однако ему комментарий не понравился. Из-за этого Дженнифер почувствовала себя неловко. Впрочем, позднее актёр всё же рассмеялся.





«Это был один из тех моментов, когда ты говоришь: "Ну да?", а собеседник отвечает: "А…"», — описала ситуацию Лоуренс.