«Как я могу обижаться?»: певица SABI объяснила своё отношение к критике

01 ноября 2026, 12:07

SABI призналась, что специально провоцирует хейтеров и наслаждается их реакцией

SABI (Фото: Instagram* / @sabi_gargo)

Певица SABI рассказала, что совершенно не переживает из-за негативных комментариев в свой адрес. Более того, артистка призналась, что порой сама провоцирует хейтеров и получает удовольствие от их реакции. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На медиапремии «Жара» исполнительница отметила, что критика никак не влияет на её настроение и не мешает наслаждаться жизнью, покупками и новыми нарядами.





«Я кайфую с этого. Хейт на меня никак не влияет. Ну хейтят… Я же специально сделала так, чтобы они хейтили! Как я могу обижаться на то, что я сделала?» — заявила певица.