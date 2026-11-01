«Она терпит»: Боня рассказала о необычных методах воспитания дочери

01 ноября 2026, 11:54

Виктория Боня призналась, что наказывает 14-летнюю дочь ремнём

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня поделилась неожиданными подробностями воспитания 14-летней дочери Анджелины. Телеведущая призналась, что иногда прибегает к физическим наказаниям, причём для этого может использовать даже ремень от люксового бренда. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Виктории, перед наказанием она предупреждает дочь о том, что собирается сделать, и заранее озвучивает количество ударов. Своими методами воспитания Боня поделилась довольно откровенно, отметив, что Анджелина, по её утверждению, спокойно переносит подобные ситуации.





«Если я, когда ремня даю, я говорю: "Я тебя сейчас пять раз ударю, ложись". Ей даже не больно. Она терпит», — рассказала телеведущая.