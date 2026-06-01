«Тяжело»: Пригожин пожаловался на лишний вес и рассказал, как будет худеть
56‑летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал о намерении снизить вес, прибегнув к инъекциями для похудения. Его слова цитирует «Пятый канал».
Продюсер поставил цель избавиться примерно от десяти лишних килограммов. Как оказалось, текущий вес мешает ему поддерживать нужную физическую форму.
«Перестал подтягиваться, тяжело», — пожаловался Пригожин.
Раньше он с удовольствием бегал, но теперь этот вид активности дается ему с трудом. Сейчас из всех спортивных занятий продюсер отдает предпочтение йоге, но с небольшим нюансом.
«В йоге мне нравится последняя шавасана, когда ты лежишь. Я лежу, а меня растягивают», — пошутил Пригожин.Супруга продюсера Валерия поддержала его в стремлении привести себя в форму. Певица назвала мужа «мегаспортивным человеком» и выразила уверенность, что он быстро добьется желаемого результата.