«Главное, чтобы вещь тебя продолжала»: Олешко рассказал, на что не жалеет денег
Александр Олешко признался, на какие покупки готов тратиться без раздумий
Александр Олешко рассказал о своём отношении к деньгам и одежде. По словам актёра, в обычной жизни он не стремится гнаться за дорогими вещами и предпочитает простой и удобный стиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист признался, что чаще всего ходит в спортивной одежде и не считает необходимым тратить большие суммы на повседневный гардероб. При этом сценические образы для него — совсем другая история.
«Для сцены денег на одежду не жалко, а для жизни, я считаю, что она не должна стоить бешеных денег. Я видел грандиозных людей, которые ходили в копеечных вещах. Главное, чтобы вещь тебя продолжала, а не становилась важнее, чем ты», — заявил Олешко.При этом у актёра есть несколько вещей, на которые он готов тратить деньги без особых раздумий. В их числе — советские хрустальные вазы, церковные плакаты и красивые пиджаки. Особое место в списке занимают покупки для животных. На корм для своих питомцев Олешко также не жалеет денег.