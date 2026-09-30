«Главное, чтобы вещь тебя продолжала»: Олешко рассказал, на что не жалеет денег

30 сентября 2026, 20:59

Александр Олешко признался, на какие покупки готов тратиться без раздумий

Александр Олешко (Фото: Instagram* / @oleshkoaleksandr)

Александр Олешко рассказал о своём отношении к деньгам и одежде. По словам актёра, в обычной жизни он не стремится гнаться за дорогими вещами и предпочитает простой и удобный стиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист признался, что чаще всего ходит в спортивной одежде и не считает необходимым тратить большие суммы на повседневный гардероб. При этом сценические образы для него — совсем другая история.





«Для сцены денег на одежду не жалко, а для жизни, я считаю, что она не должна стоить бешеных денег. Я видел грандиозных людей, которые ходили в копеечных вещах. Главное, чтобы вещь тебя продолжала, а не становилась важнее, чем ты», — заявил Олешко.