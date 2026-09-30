«Это подкупает»: Коллега раскрыл секрет популярности Сергея Соседова
Телеведущий Остудин: зрители любили Соседова за искренность и естественность
Телеведущий Алексей Остудин заявил, что зрители любили музыкального критика Сергея Соседова за искренность, естественность и адекватность.
В беседе с NEWS.ru Алексей Михайлович отметил, что народ чувствует эти качества в публичных личностях.
«Когда зритель видит, что всё, что человек делает, он делает искренне, не стесняясь себя и окружающих, и не стесняется задавать те вопросы, которые многие хотели бы задать, но боятся, это подкупает. Естественность, адекватность», — пояснил коллега Соседова.Он добавил, что погибший критик ещё 2,5 месяца будет «жить» на телевидении в рамках проекта Superstar. Напомним, что церемония прощания с Сергеем Соседовым прошла 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища.