«Жёстко, резко и страшно»: Лолита раскрыла, почему уничтожала своих мужчин
Певица Лолита рассказала, что начинала романы из-за страха одиночества
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью Юлии Меньшовой, что многие её романы начинались из-за несамодостаточности и «животного страха» остаться одной.
Артистка призналась, что в таких отношениях могла уничтожать партнёра.
«Просто всё, лишь бы рядом был человек. Срать на голову — всё. Причём самое неприятное в таких отношениях — если я выпивала, я просто этого человека уничтожала. Жёстко, резко и страшно», — заявила Милявская.Лолита подчеркнула, что винит только себя, а теперь относится к тому периоду как к «милым приключениям», которые себе не позволяет. По её словам, она преодолела страх одиночества и перестала стремиться к образу «идеальной женщины» благодаря бывшему возлюбленному Александру Цыкало.
Певица сообщила, что не жалеет о прошлом и спокойно относится к тому, что не встретила «того самого». При этом артистка признаёт, что до сих пор любит и уважает одного человека, которого уже нет в живых.