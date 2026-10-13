Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как знаменитости реагируют на её пародии

13 октября 2026, 18:14

Екатерина Моргунова заявила, что не сталкивается с хейтом из-за пародий на звёзд

Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* / @ukaterina03)

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на её пародии. По словам артистки, она не сталкивалась с агрессией или негативом со стороны своих героинь.





В беседе с «ТВ Mail» юмористка отметила, что старается изображать известных людей деликатно, без оскорблений и чрезмерного высмеивания. Её задача — сделать образ ироничным и забавным, но не обидным.





«Слава Богу, что мои героини это понимают, и эмоции у них только положительные. Я этому очень рада», — призналась Екатерина.