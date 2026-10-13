Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как знаменитости реагируют на её пародии
Екатерина Моргунова заявила, что не сталкивается с хейтом из-за пародий на звёзд
Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на её пародии. По словам артистки, она не сталкивалась с агрессией или негативом со стороны своих героинь.
В беседе с «ТВ Mail» юмористка отметила, что старается изображать известных людей деликатно, без оскорблений и чрезмерного высмеивания. Её задача — сделать образ ироничным и забавным, но не обидным.
«Слава Богу, что мои героини это понимают, и эмоции у них только положительные. Я этому очень рада», — призналась Екатерина.Особенно легко Моргуновой удаётся пародировать Ксению Собчак. Актриса рассказывала, что благодаря работе в шоу «Однажды в России» научилась импровизировать и не ограничиваться заранее написанным текстом.
При этом сама Собчак пока не обсуждала с юмористкой её пародию. Екатерина предполагает, что негативная реакция телеведущей вряд ли осталась бы незамеченной.