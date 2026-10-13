На автомобиле, которым пользуется Егор Крид, обнаружили неоплаченные штрафы ГИБДД
У премиального минивэна, на котором Егор Крид передвигается по Москве, обнаружились проблемы с дорожными штрафами. Как выяснил Super, за чёрным автомобилем числятся неоплаченные взыскания на общую сумму 11 812 рублей.
Речь идёт о китайском Zeekr 009 2023 года выпуска с белым салоном. Стоимость такой модели начинается примерно от 6 миллионов рублей. По информации издания, певец ездит на минивэне на пассажирском сиденье в сопровождении водителя.
При этом за время эксплуатации автомобиля было зафиксировано 138 уже оплаченных штрафов. Среди наиболее распространённых нарушений — превышение скорости и движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
Несмотря на премиальный статус автомобиля, его история эксплуатации включает многочисленные нарушения ПДД. Кто именно находился за рулём в моменты фиксации нарушений, в публикации не уточняется. Сам факт штрафов не означает, что водителем был сам Егор Крид.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России