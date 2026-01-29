«Самогон, сало и “лейся лейка”»: Кудрявцева и Горлон с юмором обсудили слабости Королёвой

29 января 2026, 13:35

Кудрявцева и Гордон рассказали об алкогольных пристрастиях Королёвой

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Лера Кудрявцева и Катя Гордон, которые недавно записали совместный трек и заметно сблизились, неожиданно признались: в их дружеской компании есть человек, который совсем не разделяет тренд на ЗОЖ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Обе артистки рассказали, что с возрастом стали пить всё реже, а вот Наташа Королёва, по их словам, остаётся верна старым добрым застольям.





«Я не пью, я очень скучная подруга… А иногда хочется мордой в салат, натворить какую-то дичь!» — пошутила Кудрявцева.

«Да, кстати! Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало», — с улыбкой резюмировала Лера.