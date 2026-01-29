«Самогон, сало и “лейся лейка”»: Кудрявцева и Горлон с юмором обсудили слабости Королёвой
Лера Кудрявцева и Катя Гордон, которые недавно записали совместный трек и заметно сблизились, неожиданно признались: в их дружеской компании есть человек, который совсем не разделяет тренд на ЗОЖ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Обе артистки рассказали, что с возрастом стали пить всё реже, а вот Наташа Королёва, по их словам, остаётся верна старым добрым застольям.
«Я не пью, я очень скучная подруга… А иногда хочется мордой в салат, натворить какую-то дичь!» — пошутила Кудрявцева.Гордон поддержала тему и добавила, что именно поэтому Королева и оказалась с ними в одной песне.
«Да, кстати! Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало», — с улыбкой резюмировала Лера.Все сказано в шуточном тоне и явно без обид — но публика уже ждёт, не последует ли ироничный ответ от Королёвой.