«Пришел и отшпиливилил»: Солнцев подозревает, что его жена родила от ассистента

Гоген Солнцев (Фото: соцсети)
Шоумен Гоген Солнцев подозревает, что его жена Полина родила от ассистента Владислава Черных. Своими подозрениями мужчина поделился с программой «ДНК» на НТВ.
«Ване скоро будет год. И начинаются разговоры, знакомые мне говорят – глаз не твой, нос не твой. Я понимаю, что ребенок может быть похож через поколение на бабушек или дедушек», — сказал экс-участник телестройки «Дом-2».Также Гогена возмутило, что, когда он возвращается домой, перед ним «будто 90-летняя бабушка», а в остальных моментах женщина «хорошо выглядит».
Кроме того, по мнению знаменитости, Черных стал проводить с Полиной больше времени, поскольку мог знать, что она, возможно, забеременела от него.
«Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», — кричал Гоген в студии.
Черных отрицал всяческий интим с Полиной, а та в свою очередь заверила, что любит Гогена.
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