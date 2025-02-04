Тимма перед смертью прислал Седоковой страшный кадр

Янис Тимма (фото: соцсети)
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, совершивший самоубийство в ночь на 17 декабря, предупредил о своих намерениях экс-супругу Анну Седокову, прислав ей страшный кадр. Об этом рассказал адвокат Юрис Гринвалдс, пишет портал Grani.lv.
Согласно сообщению, Седокова рассказала полиции во время допроса, что Янис сообщил ей о своих намерениях совершить суицид и даже прислал соответствующее фото с приготовлениями.
Кроме того, Янис практически умолял Анну о встрече, но она не согласилась.
По словам адвоката, Седокова при допросе не проявляла никакого сочувствия к бывшему мужу, рассказывала об угрозах с его стороны и не показала следователю сообщения от Тиммы.
27 января правоохранительные органы признали, что смерть баскетболиста Яниса Тиммы наступила в результате совершённого им суицида. Однако в трагедии появились новые детали. Представители юридической компании Кати Гордон занимаются расследованием громкого дела. Они подчеркнули, что правоохранителям ещё предстоит изучить содержимое телефона бывшей супруги погибшего, певицы Анны Седоковой.
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Кроме того, Янис практически умолял Анну о встрече, но она не согласилась.
По словам адвоката, Седокова при допросе не проявляла никакого сочувствия к бывшему мужу, рассказывала об угрозах с его стороны и не показала следователю сообщения от Тиммы.
27 января правоохранительные органы признали, что смерть баскетболиста Яниса Тиммы наступила в результате совершённого им суицида. Однако в трагедии появились новые детали. Представители юридической компании Кати Гордон занимаются расследованием громкого дела. Они подчеркнули, что правоохранителям ещё предстоит изучить содержимое телефона бывшей супруги погибшего, певицы Анны Седоковой.
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Элина Позднякова