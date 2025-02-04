Собчак занялась новым делом об изнасиловании ребенка в тувинском селе О-Шынаа

Ксения Собчак (Фото: соцсети)
В тувинском селе О-Шынаа, где два года назад подростки надругались над мальчиком, произошел очередной жуткий инцидент: трое подростков изнасиловали девочку. Об этом сообщила Ксения Собчак. Теперь она планирует помочь еще одной семье.
«Сейчас в селе, где дикие вещи происходили с мальчиком, развивается и другая, но очень похожая история. Скоро в суд должно поступить дело об изнасиловании школьницы тремя подростками», — рассказала Собчак.
По ее словам, сейчас мать девочки и ее сестра столкнулись с давлением. Собчак надеется, что после того, как история будет предана огласке, угрозы и запугивания в их адрес прекратятся.
Напомним, два года назад стало известно, что в селе О-Шынаа подростки надругались над мальчиком. И им все бы сошло с рук, однако мать пострадавшего ребенка решила наказать виновных. Так она попала на интервью к Ксении Собчак, которая помогла семье добиться справедливости. Судебная коллегия по уголовным делам ВС Тувы назначила виновным 9, 8 и 7 лет заключения. Кроме того, осужденные должны будут выплатить семье пять миллионов моральной компенсации — четыре из них мальчику и один его маме.
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