Стало известно, чего не хочет Гоген Солнцев

Гоген Солнцев (Фото: соцсети)
Звезда телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что тяжело привыкает к статусу отца. Как пишет Starhit, мужчина опасается, что может повториться история, когда его не воспитывал отец.
«Я думаю: «Нет-нет, пусть называет меня не папа, а Илья (настоящее имя шоумена, — прим. ред.) или Гоген. Полина, конечно, над этим смеется и говорит: «Ты просто кокетничаешь!» А что мне кокетничать? Я сам по мозгам недалеко от Вани ушел, по сути дела. Какой же я дядя или папа?», — задался вопросом Солнцев.
Гоген Солнцев с Полиной Терешкович отметят в этом году первый день рождения сына. К слову, у пары есть отдельная жилплощадь, где молодые люди могут друг от друга отдохнуть. По словам Солнцева, он не высыпается.
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