«Глаз сильно дёргается»: Айза-Лилуна Ай рассказала о тревожном обострении

03 марта 2026, 23:00

Айза-Лилуна Ай призналась, что периодически ей трудно быть мамой

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками о новом обострении тревожного расстройства. По её словам, она старается не поддаваться панике и относится к себе бережнее, но сделать это непросто.





Любая мелочь может вывести её из себя, а больше всего страдают её дети — Элвис и Сэм.





«Свет слишком яркий, звук слишком громкий, опять глаз сильно дёргается. В этом состоянии мне тяжелее всего даётся быть мамой. Детям же не скажешь, что сейчас маме снова не очень, потому что маме вечно не очень. И какие-то капризы детей даются с трудом, понимаю, что сил вообще нет… Эх, задолбало уже это состояние. Хочу новый мозг… Этот стёрся до дыр», — написала Айза.