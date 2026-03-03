«Очень классно»: Ваня Дмитриенко рассказал, как семья врачей повлияла на его характер

03 марта 2026, 22:51

Ваня Дмитриенко отметил важность самодисциплины и умения отказывать в воспитании

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко поделился, как взросление в семье медиков сформировало его личность и подход к жизни. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, строгая атмосфера и профессиональная ответственность родителей помогли ему развить самодисциплину и стойкость к негативу.





«В такой семье расти очень классно, потому что в тебе воспитывают самодисциплину и готовят как раз‑таки к какой‑то вот большой, наверное, жизни. Учат, как отказывать и не вестись на негативные компании», — признался Дмитриенко.