«Очень классно»: Ваня Дмитриенко рассказал, как семья врачей повлияла на его характер
Ваня Дмитриенко отметил важность самодисциплины и умения отказывать в воспитании
Ваня Дмитриенко поделился, как взросление в семье медиков сформировало его личность и подход к жизни. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, строгая атмосфера и профессиональная ответственность родителей помогли ему развить самодисциплину и стойкость к негативу.
«В такой семье расти очень классно, потому что в тебе воспитывают самодисциплину и готовят как раз‑таки к какой‑то вот большой, наверное, жизни. Учат, как отказывать и не вестись на негативные компании», — признался Дмитриенко.Он добавил, что семья врачей — это не только профессия, но и школа жизни, которая закладывает внутренние ориентиры для будущего.