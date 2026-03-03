«Страшно»: Анна Заворотнюк вспомнила о маме на фоне событий в Дубае
Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что чувство безопасности для неё — иллюзия
Анна Заворотнюк поделилась в соцсетях личными переживаниями на фоне ракетных ударов в Дубае, где она живёт вместе с супругом Тимуром Исмаиловым и новорождённым сыном.
Девушка призналась, что происходящее вновь заставило её задуматься о потере матери — Анастасии Заворотнюк.
По словам Анны, уход мамы стал переломным моментом в её восприятии жизни.
«Я рано поняла, что чувство полной безопасности — это иллюзия. Потеря одного из моих самых любимых людей на планете, моей мамы, стала той точкой, после которой мир перестал казаться предсказуемым. С тех пор как я стала мамой, я чувствую это особенно остро. Страшно уже не за себя, а за него. И в такие моменты внутри будто что-то сжимается сильнее обычного, потому что теперь ответственность не только за свою жизнь», — написала она.Анна отметила, что материнство усилило её тревожность: теперь любые тревожные события воспринимаются через призму заботы о ребёнке.