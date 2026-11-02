«Глаза боятся, а руки делают»: звезда «Чернобыля» Романович рассказал о долгах и тревоге

02 ноября 2026, 17:45

Актёр Сергей Романович признался, что задолжал 24 миллиона рублей

Сергей Романович (Фото: Instagram* / @s_romanovich)

Актёр Сергей Романович, известный по сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга», рассказал в соцсетях о серьёзных финансовых трудностях. По признанию артиста, его долги достигли 24 миллионов рублей, а ежемесячные обязательства превышают миллион.





Романович отметил, что постоянная тревога и страх за будущее стали частью его жизни. Он признался, что переживает из-за возможности остаться без средств к существованию, особенно учитывая ответственность за жену и ребёнка. При этом актёр старается постепенно разбираться с финансовыми проблемами и призывает других людей в сложной ситуации не опускать руки.





«Единственное, что я понял, — глаза боятся, а руки делают. Твой самый правильный выбор, который ты можешь сделать, — это начать действовать», — поделился Сергей.