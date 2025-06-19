Отец Анны Пересильд высказался о её взрослых образах

19 июня 2025, 19:20

Алексей Учитель высказался о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Российский режиссёр Алексей Учитель высказался о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд, назвав их этапом взросления. Об этом сообщает Super.





Анна Пересильд известна благодаря сериалу «Слово пацана». Однако выходы в свет 16-летней актрисы потрясают публику, так как девушка часто выбирает максимально открытые и соблазнительные образы, которые не подходят ей по возрасту.



Отец звезды, Алексей Учитель сообщил, что каждому подростку в возрасте его дочери хочется быть взрослее.

«Важно, что в голове. Внешне каждый может по-своему воспринимать. Для меня важно, как она себя ощущает и как чувствует. Если она скажет: я всё знаю, всё умею, уже взрослая — я буду с этим спорить», — сказал режиссёр.