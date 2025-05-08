«Глаза стали открытыми, ясными»: Арина Шарапова заявила, что сделала пластику лица

Арина Шарапова (Фото: Инстаграм* @arinasharapova1tv_official)
Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала о том, что ложилась под нож пластического хирурга. 63-летняя знаменитость заявила в беседе с Леди Mail, что пять лет назад перенесла блефаропластику и осталась довольна результатом.
Звезда передачи «Доброе утро» на Первом канале внимательно следит за внешностью. Фанаты обращали внимание, что Шарапова молодо выглядит. Она не утаивает, что обращалась за помощью к специалисту.
Телеведущая уточнила, что в будущем снова готова вновь лечь под нож хирурга, если это будет необходимо.
Шарапова вспомнила, что недавно получила приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Помимо прочего, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове — они должны быть позитивными.
Телеведущая рассказала, что ходит к косметологу, делает массаж и витаминные инъекции.
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«Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными», — призналась Арина.
Телеведущая уточнила, что в будущем снова готова вновь лечь под нож хирурга, если это будет необходимо.
«Все может быть, не стану зарекаться. Если почувствую такую необходимость, то почему бы и нет?», — добавила звезда.
Шарапова вспомнила, что недавно получила приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Помимо прочего, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове — они должны быть позитивными.
«К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: «Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее», — откровенничала Арина.
Телеведущая рассказала, что ходит к косметологу, делает массаж и витаминные инъекции.
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Ольга Енгалычева