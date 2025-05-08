«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми

Гарик Сукачев (фото: Telegram @IgorSukachev)
Гарик Сукачев и его жена Ольга имеют двоих детей: сына Александра и дочь Анастасию. Музыкант рассказал о встречах и общении с сыном, которому в этом году исполнится 40 лет.
Александр работает режиссёром и нечастно видится с отцом.
Гарик Сукачёв рассказал о непростом периоде в жизни Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы
Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования
«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
«Когда Саша учился ещё, у нас было много тем для разговоров, например мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», – отметил Сукачев в беседе с журналом «Караван Историй».20-летняя дочь артиста Анастасия живёт с родителями. Сейчас у девушки на первом месте стоит учёба в университете. Певец признался, что хочет оставить ей в наследство большую коллекцию лодок.
«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я их строю больше двадцати лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для неё, и следующую, и последнюю тоже», – заключил Сукачев.Читайте также:
Гарик Сукачёв рассказал о непростом периоде в жизни Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы
Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования
«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
Анастасия Чинкова