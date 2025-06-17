«Глаза, улыбка Прохора Шаляпина»: Виталина Цымбалюк-Романовская перестала скрывать лицо новорождённой дочери

17 июня 2025, 13:04

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала первые фото с дочкой

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Виталина Цымбалюк-Романовская перестала скрывать лицо новорождённой дочери. Бывшая жена Армена Джигарханяна опубликовала в соцсетях селфи с малышкой.





Напомним, что весной этого года пианистка впервые стала мамой. Она сразу дала понять, что не собирается раскрывать личность отца девочки. Не исключено, что она воспользовалась биоматериалом донора, поскольку сейчас Виталина не состоит в отношениях.



Многие поклонники музыканта предполагают, что папой новорождённой является шоумен Прохор Шаляпин. Артист является давним другом Цымбалюк-Романовской и, к тому же, недавно он заявил, что стал отцом, не раскрыв при этом подробностей.



Также подозрения фанатов подтвердились новыми фото ребёнка. Недавно Виталина опубликовала свежие снимки, на которых перестала скрывать лицо малышки. Поклонники сразу же увидели сходство новорождённой с Шаляпиным.



Виталина Цымбалюк-Романовская с дочерью (фото: ВКонтакте @artvitalina)

«Ну что сказать... глаза, улыбка Прохора Шаляпина», – написали подписчики в комметариях под постом.