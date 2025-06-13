«Не дай Бог, у неё возникнут какие-то комплексы»: Цымбалюк-Романовская расскажет дочери о романе с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская намерена рассказать дочери о романе с Джигарханяном
Бывшая жена Армена Джигарханяна, 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская, стала мамой минувшей весной. Пианистка родила дочь для себя и не торопится выходить замуж.
При этом скрывать от наследницы роман со знаменитым актёром она не намерена, поскольку честность, по её словам, позволит уберечь девочку от возможных психологических травм в будущем.
«Виктория всё будет знать. Это не может быть секретом, потому что она будет чего-то недопонимать. Не дай Бог, у неё возникнут какие-то комплексы. Ребёнка нужно правильно воспитать, чтобы она всё понимала», – отметила Виталина.Напомним, что Цымбалюк-Романовской удалось скрывать беременность на протяжении всех девяти месяцев, поэтому рождение у неё дочери стало настоящей неожиданностью для поклонников. Виталина признавалась, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать сплетен и слухов.