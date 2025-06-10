«Я не была на похоронах, не хотела унижения»: Цымбалюк-Романовская вспомнила о совместной жизни с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала развод с Арменом Джигарханяном облегчением
Виталина Цымбалюк-Романовская впервые за долгое время рассказала о совместной жизни с Арменом Джигарханяном. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» пианистка вспомнила последние годы актёра и призналась, что до сих пор не верит в его смерть.
Бывшая супруга актёра с теплотой вспоминает о нём спустя почти пять лет после его смерти. 46-летняя Цымбалюк-Романовская призналась, что ей тяжёло было видеть, как угасает муж, поэтому их развод стал для неё «облегчением».
«Оказалось, что его инсульты – не самое страшное. Деменция, которая развивалась у Армена Борисовича за последние восемь лет, куда хуже. Но я не хотела ему об этом говорить. <…> Более того, я осознала, что наше расставание стало для меня облегчением – я не хотела быть вдовой, не желала возить инвалидную коляску», – заявила пианистка.При этом она до сих пор тоскует по бывшему мужу и не осознаёт до конца, что его больше нет. Виталина призналась, что именно из-за этого не была на его похоронах и ни разу не приходила на кладбище.
«Я не была на похоронах, не хотела переживать… какое-то унижение, что ли. Думаю, он бы это понял и одобрил», – отметила артистка.