«Я не была на похоронах, не хотела унижения»: Цымбалюк-Романовская вспомнила о совместной жизни с Джигарханяном

10 июня 2025, 20:39

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала развод с Арменом Джигарханяном облегчением

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые за долгое время рассказала о совместной жизни с Арменом Джигарханяном. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» пианистка вспомнила последние годы актёра и призналась, что до сих пор не верит в его смерть.





Бывшая супруга актёра с теплотой вспоминает о нём спустя почти пять лет после его смерти. 46-летняя Цымбалюк-Романовская призналась, что ей тяжёло было видеть, как угасает муж, поэтому их развод стал для неё «облегчением».





«Оказалось, что его инсульты – не самое страшное. Деменция, которая развивалась у Армена Борисовича за последние восемь лет, куда хуже. Но я не хотела ему об этом говорить. <…> Более того, я осознала, что наше расставание стало для меня облегчением – я не хотела быть вдовой, не желала возить инвалидную коляску», – заявила пианистка.

«Я не была на похоронах, не хотела переживать… какое-то унижение, что ли. Думаю, он бы это понял и одобрил», – отметила артистка.