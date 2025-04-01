Стало известно, когда Глеб Калюжный отправится в армию

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и пойдёт служить не раньше мая. Актеру разрешили завершить съемки в текущих проектах, пишет Mash.
По данным издания, Калюжный явился в военкомат и заверил сотрудников, что готов служить в армии и сбегать не планирует. При этом источник из окружения артиста вовсе заявил, что у Глеба есть отсрочка как у студента очного отделения.
Так, Калюжный планирует сдать весеннюю сессию и завершить съемки в патриотическом фильме про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. После этого звезда сериалов сразу вернется в Москву и отправится в военкомат.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.
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Так, Калюжный планирует сдать весеннюю сессию и завершить съемки в патриотическом фильме про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. После этого звезда сериалов сразу вернется в Москву и отправится в военкомат.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.
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Элина Позднякова