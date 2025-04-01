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Стало известно, когда Глеб Калюжный отправится в армию

Mash: Глеб Калюжный отправится в армию не раньше мая
Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и пойдёт служить не раньше мая. Актеру разрешили завершить съемки в текущих проектах, пишет Mash.
По данным издания, Калюжный явился в военкомат и заверил сотрудников, что готов служить в армии и сбегать не планирует. При этом источник из окружения артиста вовсе заявил, что у Глеба есть отсрочка как у студента очного отделения.

Так, Калюжный планирует сдать весеннюю сессию и завершить съемки в патриотическом фильме про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. После этого звезда сериалов сразу вернется в Москву и отправится в военкомат.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.

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#военкомат
#служба
Елена Ваенга требует вооруженную охрану на концертах после трагедии в Твери
SHOT: певица Ваенга отказалась выступать без охраны после трагедии в Твери
01 апреля 2025, 10:11

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии в Твери. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Теперь исполнительница просит предоставить ей лицензированных охранников на выступление. У них обязательно должно быть разрешение на ношение и использование оружия.

Также Ваенга требует, чтобы на каждой площадке были установлены металлоискатели, а перед выступлением у зрителей досматривали сумки. Гонорар певицы за выступление составляет шесть млн рублей. Съемка ее концертов запрещена.

Напомним, в конце февраля 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.

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«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал

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#женщина
#сми
#певица
#концерт
#охрана
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«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал
Иосиф Пригожин раскритиковал творчество Вали Карнавал
01 апреля 2025, 09:56

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о творчестве Вали Карнавал.
По словам Пригожина, все блогеры хотят петь на сцене, когда начинают падать.

«Мне даже неинтересно ее творчество. Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — приводит слова Пригожина «Пятый канал».

Он отметил, что люди, которые на это ведутся, «совершенно глупые».

При этом Пригожин уточнил, что ему понятно, когда мастер эпистолярного жанра или вокала идет в блогинг, так как это является инструментом рекламы и пиара.

Ранее телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.

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#творчество
#люди
#продюсер
#пригожин
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«Это будет настоящая бомба!» Парламентарий предложил отдать замок Пугачёвой юмористам
Депутат Брянской областной думы предложил отдать замок Пугачёвой «Аншлагу»
01 апреля 2025, 09:55

Алла Пугачёва (Фото:РИА Новости/Илья Питалев)

Дорогостоящую резиденцию певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязи следует приспособить под новую резиденцию юмористов «Аншлага», считает депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«<…> нужно подойти к этому вопросу с юмором и креативом! <…> Эти талантливые люди [из «Аншлага»] десятилетиями дарят россиянам смех и хорошее настроение <…> Вместо унылого запустения или безликой резиденции мы получим настоящий центр юмора и сатиры, где каждый сможет найти для себя что-то по душе и от души посмеяться. <…> Это будет настоящая бомба!» – сказал депутат изданию «Абзац».
Иванов предлагает, чтобы участники «Аншлага» открыли там свою творческую мастерскую и создали юмористический центр. По мнению депутата, это не только сохранит объект, но и превратит его в место, привлекательное для туристов и поклонников со всей страны.

Политик подчеркнул, что его предложение — это прежде всего шутка.

Как ранее стало известно, Алла Пугачёва выпустила две песни «Поцелуй войны» и «Мама», посвящённые героям Великой Отечественной войны.

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#алла пугачёва
#депутат
#люди
#дом
#юмор
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«Сейчас уже всё, не время»: Роман Гриценко поставил точку в отношениях с Бузовой
Роман Гриценко заявил, что больше не хочет отношений с Ольгой Бузовой
01 апреля 2025, 09:11

Роман Гриценко (Фото: Telegram @romangritsenko)

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко не раз безуспешно пытался завоевать сердце экс-ведущей Ольги Бузовой. Сейчас 29-летний парень больше не хочет отношений с одинокой красавицей.
Напомним, Гриценко пытался ухаживать за Бузовой в 2017 году, когда она еще была ведущей «Дома-2». Но добиться ее расположения участнику реалити не удалось. Через два года он появился в шоу «План Б», где Ольга искала потенциального мужа. Но и тогда певица ему отказала.

На сегодняшний день Роман находится в поисках своей второй половинки. В VK-подкасте «Медийные двери» Арай Чобанян спросил Гриценко, кого бы он выбрал: бывшую или Мию Бойку.

«Моя первая любовь несостоявшаяся, поэтому Олечку выбираю. Нас гораздо больше связывает моментов и эмоций, чем с Мией. Оля — это такой, можно сказать, отрезок моей жизни, очень эмоциональной, который я на всю жизнь запомню. Поэтому, конечно, Оля», — признался он.

При этом он уточнил, что добиваться сердца звезды российского шоу-бизнеса больше не намерен. Мужчина признался, что готов встретиться с Олей и попить с ней кофе, однако отношений он с ней больше не хочет.

«Всё! Я вырос. Какие-то моменты пересмотрел. И как будто всё уже, момент упущен. Сейчас уже всё. Не время», — отметил Гриценко.

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«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях
Волочкова опровергла слова нарколога Шурова об её алкогольной зависимости
01 апреля 2025, 08:46

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в разговоре с Ura.ru.
Звезда напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость». Балерина призвала обратить внимание на артистов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — пояснила Волочкова.

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#алкоголь
#врач
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