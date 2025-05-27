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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Глеб Калюжный ушёл в армию
Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм* @kalyzhnyy)

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм* @kalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный 27 мая приехал на сборочный пункт, находящийся на Угрешской улице на юго-западе Москвы, на стильном чёрном внедорожнике для прохождения срочной службы, передаёт корреспондент Life.ru.
Калюжный рассказал журналистам, что надеется найти в армии новых друзей. Он также признался, что на его решение отправиться в армию повлиял фильм «Малыш», в котором рассказывается о жизни 18-летнего рэпера из Донецка.

По словам актёра, он уже научился обращаться с оружием и надеется попасть в элитные войска.

Калюжный отправился в армию на год.

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#фильм
#instagram
#мама
#карьера
«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе
Софья Эрнст пошла в Грибоедовский ЗАГС в экстравагантном наряде
27 мая 2025, 11:34

Софья Эрнст (Фото: Instagram*/sofyapavlovna)

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья опубликовала в соцсетях видео, на котором идет в Грибоедовский ЗАГС в экстравагантном наряде.
«Я иду в Грибоедовский ЗАГС забрать свое, потому что свадьба у меня была без платья, а теперь наконец-то», — сказала женщина.

Фото: Instagram*/sofyapavlovna

После этих слов она покрасовалась перед камерой в оригинально интерпретированном классическом наряде невесты, одну сторону которого эффектно подвязала у бедра. Дополнили образ туфли с яркими шнурками на каблуке с не менее яркими черно-розовыми колготками. Софья выглядела дерзко, одежда придала образу индивидуальности.

Константин и Софья Эрнст заключали брак в скромной обстановке. По словам женщины, официального торжества не было. Пара поженилась в 2022 году.

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#мир
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#звёзды
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Яна Чурикова объяснила, почему скрывает 16-летнюю дочь от публики
Яна Чурикова рассказала о 16-летней дочке, которую скрывает от публики
27 мая 2025, 11:27

Яна Чурикова (Фото: Инстаграм* @yana_chu)

Яна Чурикова рассказала о 16-летней дочери, которую скрывает от публики. Телеведущая трогательно обратилась к наследнице в своем блоге.
Дочь Чуриковой отметила 16-летие. В честь этого события Яна дала редкий комментарий о Таисии, которую скрывает от общественности.

Уточняется, что девушка самостоятельно приняла решение быть в тени камер: публичная жизнь ей не нравится. Звезда призналась, что уважает выбор дочери и во всем ее поддерживает.

«Скажу только, что моя взрослая дочь сегодня многому учит меня и на многое вдохновляет», — написала Чурикова.

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#жизнь
#фото
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P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой
27 мая 2025, 10:49

Фото: iStock/dongfang zhao

Шон Комбс, более известный как P. Diddy, продолжает зарабатывать миллионы долларов, даже находясь за решёткой. По информации RadarOnline, рэпер сдаёт в аренду свой частный самолёт стоимостью 60 миллионов долларов, и многие путешественники даже не подозревают о том, кто является владельцем этого роскошного джета.
С момента ареста Diddy его самолёт совершил уже 126 перелётов, принося музыканту более четырёх миллионов долларов. В среднем арендаторы тратят около 32 тысяч долларов за один перелёт, что делает аренду самолёта значительным источником дохода для рэпера в условиях растущих расходов на юридические услуги.

Кроме того, сообщается, что родственники Diddy недавно выставили на продажу его роскошную недвижимость, что также может повлиять на его финансовое положение. Аренда частного самолёта становится важным способом поддержания дохода для артиста в это непростое время.

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Сулейман из «Великолепного века» попал в тюрьму
Актёру Халиту Эргенчу предъявлены обвинения по делу о протестах в 2013 году
27 мая 2025, 10:48

Халит Эргенч (Фото: Instagram*, @halitergencresmi)

55-летнего актёра Халита Эргенча, сыгравшего Сулейман в сериале «Великолепный век», приговорили к двух годам и трём месяцам заключения по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Позже выяснилось, что данный срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Также известно, что артист давал ложные показания.
Согласно обвинительному заключению, Эргенч и ещё один обвиняемый Реза Коджаоглу сообщили, что не связаны с беглецом Меметом Али Алаборой (обвинён по тому же делу), однако, как указано, Эргенч и Коджаоглу всё же были проинформированы о событиях в Таксим-Гези, кроме того, у них есть фотографии с протеста — доказательство их участия в акции.

Актёр не оставил без внимания все обвинения в свою сторону. Эргенч не признаёт свою вину, он заявил, что случайно оказался в парке.
«Один из людей хотел бы, чтобы я подал встречный иск за публикацию моих фотографий того периода. Потому что из-за них появились необоснованные обвинения в мой адрес. Но там, в парке, был поток людей, и мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на всё, о чем меня спрашивали. Я также ответил, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста», — цитирует Super.ru звезда сериала «Великолепный век».
Ранее Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги останутся под домашним арестом до 26 июня текущего года.

Лерчек не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в её пользу.

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47-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в откровенном наряде
Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами
27 мая 2025, 10:39

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова предстала в откровенном образе. Соответствующие фотографии были опубликованы на ее странице в Instagram*.
47-летняя звезда телесериала «Бедная Настя» позировала в видео на крыше жилого дома. Она была одета в открытые туфли на шпильках и черное платье с двумя высокими разрезами, которые подчеркивали ее бедра и ноги. Образ дополнили крупные серьги и золотые браслеты.

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

«Наступил жаркий период! Также смотрите бэкстейдж с новой фотосессии. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!» — написала знаменитость под роликом.
Ранее Екатерина Климова поделилась своими давними переживаниями — актриса открыто призналась, чего она на самом деле боялась потерять после рождения детей.

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#фото
#instagram
#шоу-бизнес
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