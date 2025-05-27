Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

55-летнего актёра Халита Эргенча, сыгравшего Сулейман в сериале «Великолепный век», приговорили к двух годам и трём месяцам заключения по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Позже выяснилось, что данный срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Также известно, что артист давал ложные показания.