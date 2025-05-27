Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм* @kalyzhnyy)
Актёр Глеб Калюжный 27 мая приехал на сборочный пункт, находящийся на Угрешской улице на юго-западе Москвы, на стильном чёрном внедорожнике для прохождения срочной службы, передаёт корреспондент Life.ru.
Калюжный рассказал журналистам, что надеется найти в армии новых друзей. Он также признался, что на его решение отправиться в армию повлиял фильм «Малыш», в котором рассказывается о жизни 18-летнего рэпера из Донецка.
По словам актёра, он уже научился обращаться с оружием и надеется попасть в элитные войска.
Калюжный отправился в армию на год.
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По словам актёра, он уже научился обращаться с оружием и надеется попасть в элитные войска.
Калюжный отправился в армию на год.
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Элина Позднякова