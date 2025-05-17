«В «Вампирах» его поменяют»: мама Глеба Калюжного раскрыла, как будет развиваться карьера сына на фоне его ухода в армию

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм* @kalyzhnyy)
Сегодня выяснилось, что 27 мая актер Глеб Калюжный отправится проходить срочную службу. Агент артиста Григорий Сухов рассказывал РИА Новости, что Глеб уйдет от сборного пункта на Угршеской в восемь часов утра.
Мама Калюжного подтвердила, что актер вскоре пойдет отдавать долг Родине.
Недавно Глеб снимался в военном фильме «Малыш» на Донбассе.
Помимо прочего, мама актера рассказала о дальнейших творческих планах сына. Так, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.
Напомним, в начале марта оказалось, что в отношении Калюжного, завели уголовное дело — актера обвиняли в уклонении от службы в армии. Отмечалось, что он не являлся в военкомат по повесткам шесть лет, не имея оснований для отсрочки.
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«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока не известно, каким будет род войск. Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка», — отметила Наталья Калюжная в беседе с Super.
Недавно Глеб снимался в военном фильме «Малыш» на Донбассе.
Помимо прочего, мама актера рассказала о дальнейших творческих планах сына. Так, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.
«По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в «Вампирах» его поменяют», — откровенничала Наталья.
Напомним, в начале марта оказалось, что в отношении Калюжного, завели уголовное дело — актера обвиняли в уклонении от службы в армии. Отмечалось, что он не являлся в военкомат по повесткам шесть лет, не имея оснований для отсрочки.
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Ольга Енгалычева