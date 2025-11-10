Глеб Пьяных* хочет сохранить свою квартиру через раздел имущества с супругой
Телеведущий Глеб Пьяных* пытается сохранить московскую квартиру через суд, оформив раздел имущества с супругой Эллой Бойко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, недвижимость могут изъять для погашения долгов, накопившихся на родине. На фоне этого супруга Пьяных* подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Юристы полагают, что таким образом телеведущий пытается спасти квартиру от распродажи, однако при наличии брачного договора шансы на удовлетворение иска выше. Заседание назначено на декабрь.
Задолженность Пьяных* начала расти с 2021 года после ликвидации его ИП: к моменту признания банкротом летом 2025-го сумма увеличилась с двух до пяти миллионов рублей.
С 2023 года Пьяных* проживает в Турции после внесения в реестр иноагентов за зарубежное финансирование и сотрудничество с украинскими СМИ. В августе 2025 года он получил молдавское гражданство.
