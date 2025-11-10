Глеб Пьяных* хочет сохранить свою квартиру через раздел имущества с супругой

10 ноября 2025, 10:16

Глеб Пьяных* (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Телеведущий Глеб Пьяных* пытается сохранить московскую квартиру через суд, оформив раздел имущества с супругой Эллой Бойко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.