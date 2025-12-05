Глеба Самойлова из «Агаты Кристи» обвинили в проведении «странного» концерта
Фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова обвинили в проведении «странного» концерта.
Как пишет телеграм-канал Baza, на этот раз зрители в Казахстане усомнились в его трезвости.
В коллективе отвергли критику, объяснив поведение артиста «меланхолично-романтическим образом» его сценического образа, присущего трагическому герою его песен
В интернете активно обсуждаются видеозаписи с выступления, прошедшего 30 ноября в Алматы. На кадрах видно, что музыкант едва стоит на ногах, опираясь на стойку микрофона. В комментариях зрители выражают недовольство и разочарование, некоторые требуют вернуть деньги за билеты.
Это не первый случай, когда фанаты не понимают поведение звезды. В июле 2024 года Baza информировала о похожей ситуации на концерте в Красноярске, где Самойлов также выглядел уставшим и еле держался на ногах. Тогда его администратор объяснила это возрастом Глеба.
Читайте также: