Стала известна настоящая причина развода Джигана и Самойловой
Стала известна настоящая причина развода рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и блогера Оксаны Самойловой.
Как пишет телеграм-канал Baza, в сети появилось видео, на котором исполнитель и инфлюенсерша переживают разрыв отношений в режиме реального времени.
Реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» демонстрирует жизнь пары в последние месяцы перед разводом без сценариев и заранее подготовленных сцен. Премьера проекта состоялась на платформе VK Видео.
«Другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле», — отметила Самойлова.
Телекамеры снимали всё происходящее 24 часа в сутки: рабочие будни артистов, съёмки в других шоу, репетиции, домашние дела, школьные линейки и разговоры.