Стала известна настоящая причина развода Джигана и Самойловой

05 декабря 2025, 17:00

Baza: в сети показали реальную причину развода Джигана и Самойловой

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Стала известна настоящая причина развода рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и блогера Оксаны Самойловой.





Как пишет телеграм-канал Baza, в сети появилось видео, на котором исполнитель и инфлюенсерша переживают разрыв отношений в режиме реального времени.



Реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» демонстрирует жизнь пары в последние месяцы перед разводом без сценариев и заранее подготовленных сцен. Премьера проекта состоялась на платформе VK Видео.





«Другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле», — отметила Самойлова.