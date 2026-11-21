«Глобальное событие в моей жизни»: Юлия Савичева впервые высказалась о разводе
Певица Юлия Савичева рассказала, что непросто переживает расставание с мужем
Юлия Савичева впервые публично прокомментировала развод с мужем. Певица рассказала о переменах в личной жизни и эмоциональном состоянии во время мероприятия «Распаковка Яндекса». Артистка призналась, что расставание стало одним из самых значимых и переломных событий в её жизни. Об этом сообщает StarHit.
Савичева предложила поклонникам послушать композицию «Я не люблю тебя», отметив, что именно в этой песне отражены её переживания и чувства. По словам исполнительницы, сейчас ей важно не подавлять эмоции, а давать себе возможность проживать сложный период.
«Глобальное и поворотное событие в моей жизни — это развод. Послушайте песню, которая называется "Я не люблю тебя". В ней всё сказано. Сейчас мне помогает выплакаться хорошенько, иногда даже чего-нибудь крепкого жахнуть. Но не переусердствовать. Помогают люди, которые тебя слышат, могут поддержать. Спасибо им всем, что они были рядом. Обращалась к психологу и продолжаю с ним работать», — сказала она.Певица также отметила, что большую роль в этот непростой момент играют близкие люди, которые готовы выслушать и оказать поддержку. Кроме того, Савичева обратилась за профессиональной помощью: она уже работала с психологом и продолжает посещать специалиста.
Артистка не стала раскрывать подробности причин расставания, но дала понять, что сейчас старается справляться с переменами и постепенно привыкать к новому этапу жизни.