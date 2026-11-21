21 ноября 2026, 22:45

Певица Юлия Савичева рассказала, что непросто переживает расставание с мужем

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева впервые публично прокомментировала развод с мужем. Певица рассказала о переменах в личной жизни и эмоциональном состоянии во время мероприятия «Распаковка Яндекса». Артистка призналась, что расставание стало одним из самых значимых и переломных событий в её жизни. Об этом сообщает StarHit.





Савичева предложила поклонникам послушать композицию «Я не люблю тебя», отметив, что именно в этой песне отражены её переживания и чувства. По словам исполнительницы, сейчас ей важно не подавлять эмоции, а давать себе возможность проживать сложный период.





«Глобальное и поворотное событие в моей жизни — это развод. Послушайте песню, которая называется "Я не люблю тебя". В ней всё сказано. Сейчас мне помогает выплакаться хорошенько, иногда даже чего-нибудь крепкого жахнуть. Но не переусердствовать. Помогают люди, которые тебя слышат, могут поддержать. Спасибо им всем, что они были рядом. Обращалась к психологу и продолжаю с ним работать», — сказала она.