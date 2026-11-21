21 ноября 2026, 22:26

MARGO хочет записать музыку с Канье Уэстом и рассчитывает на его продюсирование

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица MARGO ведёт переговоры о сотрудничестве с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом артистка рассказала Super на премии «Распаковка 2026».





По словам исполнительницы, они уже обсуждали совместный музыкальный проект, однако пока не смогли прийти к окончательному соглашению. Как призналась MARGO, у обоих музыкантов непростые характеры, поэтому договориться об условиях сотрудничества оказалось не так просто. При этом певица рассчитывает не ограничиваться записью одной совместной композиции. Она хотела бы, чтобы Йе выступил не только её партнёром по дуэту, но и продюсером.





«Мы не можем договориться с ним. Мы такие оба с характером. Мы обсуждали дуэт, но мне недостаточно дуэта. Я хочу продюсирование. У нас есть очень много идей, и я думаю, в следующем году мы начнём их исполнять», — рассказала певица.