Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода

Накануне 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. В своем сообщении они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. История любви и разлуки Бондарчука и Андреевой — в материале «Радио 1».