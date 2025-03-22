Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Накануне 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. В своем сообщении они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. История любви и разлуки Бондарчука и Андреевой — в материале «Радио 1».
Развод с первой женой и знакомство с ПаулинойО разводе с режиссером после 25 лет брака также официально через соцсети объявила его первая супруга Светлана весной 2016 года. Тогда пара давно не жила вместе, но Федор собирался в июне в Сочи на «Кинотавр» с новой возлюбленной — Паулиной. Поэтому нужно было рассказать публике о разрыве. Актрису Паулину Андрееву тут же назвали «разлучницей».
«Мы расстались со Светланой не за месяц до начала моего нового романа, а за несколько лет. Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время. Никто меня из семьи не уводил. Со Светланой мы остались в хороших отношениях. Я считаю, что это правильно, когда люди не лгут себе и друг другу, а говорят прямо, что готовы к переменам», — выступил в защиту новой возлюбленной Бондарчук.
В то время актрису обсуждали долго и громко. Про Федора писали, что он сильно влюблен.
«Появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», — отмечал режиссер.
Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)
Бондарчук рассказывал, что впервые увидел Паулину в спектакле «№13D», на премьеру новой версии которого его пригласил Игорь Верник.
«И там я заметил актрису Паулину Андрееву — она сильно выделялась. Актриса, за которой интересно наблюдать. Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность, и космическую скорость. Вообще на мой взгляд у нее редкая театральная фактура. А дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект «Саранча». А это такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в котором главные роли играли Петр Федоров и Паулина Андреева. И эта смелая роль тоже выделила для меня Паулину. А потом Москва зашумела по поводу сериала «Метод». Я его, кажется, самым последним посмотрел. А потом мы познакомились», — поделился режиссер.
Три года до свадьбы Бондарчук и Андреева проводили все свободное время вместе, Федор похудел и стал чаще улыбаться.
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Первая супруга режиссера Светлана тогда побеседовала с журналистами и рассказала о причинах и последствиях расставания. Она после развода получила квартиру на Патриарших прудах в Ермолаевском переулке.
«Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах», — рассуждала Светлана.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Балет»)
Женщине пришлось неподалеку арендовать квартиру для нарядов — не помещались.
Бывшая жена Федора призналась, что последние несколько лет они сталкивались с трудностями в отношениях. Потом их настиг кризис, из которого они не смогли выбраться.
«Наверное, мне страшнее, чем Федору. Но мы приняли это решение. Это был единственный способ сохранить себя и нас», — объясняла она.
В то время принять сложное решение невольно помог их сын Сергей.
«Вы должны разобраться. Либо вместе, либо нет», — подчеркнул сын Бондарчука.
На супругов эти слова подействовали.
Через некоторое время Светлана встретила новую любовь. Она вышла замуж за бизнесмена, дизайнера Сергея Харченко в 2020 году. К слову, девичью фамилию Светлана Рудская никогда официально не меняла, но работает под фамилией Бондарчук. Два года назад у Светланы и Сергея появился сын Петр.
Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Телки»)
Свадьба и слухи о разрывеВ 2019 году режиссер и актриса расписались в Москве на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а свадьбу провели в Санкт-Петербурге. На торжество приехало порядка 200 гостей. Регистрировал брак Константин Хабенский. Первый танец Бондарчук и Андреева исполнили под композицию «Хлопья летят наверх» FEDUKа. А свадьбу своих друзей вел звездный тамада Игорь Верник.
Следующее знаковое событие в их семейной жизни — появление сына Ивана Бондарчука 2 марта 2021 года.
До 2023 года все говорили, что пара счастлива. Отмечали, что режиссер помолодел (даже внешне) от позитивных перемен в жизни.
Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Филатов»)
С 2024 года слухи о разрыве супругов стали появляться все чаще, официально Бондарчук и Андреева не комментировали личную жизнь. Полгода назад судачили, что причиной расставания по женской инициативе стали: то «творческие разногласия», то «общественно-политические».
Что произошло на самом деле — неизвестно. Говорили, что они оказались разными людьми: актриса любит писать сценарии в уединении, домоседка, ей хватает семьи. Ее муж обожает гостей, общение.
Сплетничают, что Бондарчук пока одинок — он ни с кем не встречался после разрыва с Андреевой. Но все уверены, что Федор долго в холостяках ходить не станет. Практически год ему приписывали романы с красотками, дошло дело до экс-подруги и матери ребенка Павла Табакова актрисы Софьи Синицыной. Но все это были домыслы.
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Имущество Федора БондарчукаСветское общество полагает, что Федор Бондарчук будет полностью обеспечивать и сына, и вторую экс-супругу. И с работой поддержит. За годы союза с режиссером Андреева продвинулась в карьерном плане — сейчас она не только актриса, но и успешный сценарист.
Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)
Судачат, что сейчас Федор находится в своем подмосковном доме. Там же живет и его дочь от первого брака, за которой необходим медицинский уход — у 25-летней Варвары с рождения проблемы со здоровьем.
Еще от первого брака у Бондарчука есть взрослый сын — 33-летний Сергей разведен, воспитывает двух дочерей. Режиссер обеспечил его отдельным жильем. После развода по соглашению экс-супруга Светлана получила из совместно нажитого помимо квартиры в центре столицы еще и денежные отчисления. Однако они перечислялись не ежемесячно, а после выхода каждого нового проекта.
Особняк, откуда ранее вывозила вещи Светлана, располагается в деревне Раздоры (Рублево-Успенское шоссе) — два этажа, участок больше 30 соток. Там долгие годы находилась дача легендарного Сергея Бондарчука, поэтому его сын Федор и приобрел в свое время рядом землю и отстроил свое жилище. Скорее всего, Андреева тоже вывезла свои вещи из того дома.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @_paulina_andreeva_)
Сплетничают, что Паулина с сыном живет и в московской квартире семьи, и в питерской. Несколько лет назад режиссер переезжал в Санкт-Петербург, где работал. Однако в 2024 году Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Еще в 2024 году Федор вернулся в столицу, а Паулина с сыном некоторое время жила в Санкт-Петербурге. К слову, квартиру в центре Москвы Бондарчук купил за год до заключения брака. Поговаривают, что Андрееву с сыном он без крыши над головой уж точно не оставит, а брачный договор они не заключали. Все продолжают дружить, общаться, воспитывать сына.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — написали Федор и Паулина в соцсетях.
Некоторые поклонники продолжает верить, что Бондарчук и Андреева помирятся.
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