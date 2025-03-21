Паулина Андреева сообщила о разводе с Фёдором Бондарчуком

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Паулина Андреева сообщила о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком спустя девять лет совместной жизни. Соответствующие посты появились в соцсетях бывших супругов.
Артистка подчеркнула, что вместе с Бондарчуком приняла решение сделать официальное заявление о разводе, чтобы избежать лишних домыслов и фантазий о них.
В заключение она добавила, что они с Бондарчуком навсегда останутся любящими родителями их сына Ивана, которому 2 марта исполнилось четыре года.
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«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», – подчеркнула актриса.Также Андреева выразила надежду, что теперь её с бывшим супругом ждёт «совместная работа и дружба».
В заключение она добавила, что они с Бондарчуком навсегда останутся любящими родителями их сына Ивана, которому 2 марта исполнилось четыре года.
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Анастасия Чинкова