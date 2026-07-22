«Глубины нет»: Лидер «Землян» вынес приговор карьере Вани Дмитриенко

22 июля 2026, 22:56

Продюсер Киселёв спрогнозировал уход Вани Дмитриенко со сцены через два-три года

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв заявил, что популярность певца Вани Дмитриенко продлится не более двух-трёх лет.





В беседе с NEWS.ru музыкант сообщил, что стремительный взлёт на сцену обычно оборачивается таким же быстрым уходом, поскольку настоящее имя в шоу-бизнесе требует долгого и трудного пути.

«Этот [Ваня Дмитриенко] — два-три года, и его не будет. Глубины нет. Имя выстрадать надо. Саша Серов 10 лет по подворотням работал. Алла Пугачёва 10 лет исполняла «Посидим, поокаем». Кобзон тоже большой путь прошёл до песни из «17 мгновений весны», — высказался продюсер.