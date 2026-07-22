«Пытаюсь избавиться»: Певица Пелагея призналась, что всю жизнь носит «второе имя»
Певица Пелагея заявила, что всю жизнь борется с синдромом самозванца
Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) на съёмках фильма «Зубастая няня» рассказала, что всю жизнь живёт с синдромом самозванца.
В беседе с NEWS.ru артистка призналась, что приглашение на главную роль вызвало у неё долгие сомнения в собственных силах. Сейчас, заявила она, уверенности прибавилось.
«Синдром самозванца — моё второе имя, но я пытаюсь избавиться от него. Всё-таки я не просто так зашла на съёмочную площадку. У меня была большая подготовка, мы с педагогом разбирали сценарий», — поделилась Пелагея.Она добавила, что давно мечтала сниматься и ради роли обесцветила брови. Но продолжит ли карьеру в кино, ещё не знает.
«Ради искусства можно и налысо побриться. Я открыта ко всему, что предлагает мне жизнь», — подчеркнула Ханова.Певица заключила, что благодаря кино она начала избавляться от синдрома самозванца.